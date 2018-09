Historische Vereniging eert architectenfamilie Van der Laan met symposium

Het gezin Van der Laan telde vier architecten – Vader Leo en zijn zonen Jan, Hans en Nico – die twee aan twee totaal verschillende bouwstijlen ontwikkelden. Ze stonden bekend als katholieke traditionalistische architecten, die vooral bouwden binnen de eigen katholieke zuil.

Aanstaande zondag zullen drie deskndigen hun licht laten schijnen op de vier Leidse architecten. Michel Remery, die het boek Katholieke architectuur in de twintigste eeuw schreef zal als eerste een lezing geven over de Van der Laans. Hierin zal hij laten zien aan hoe belangrijk hun bijdrage aan de Nederlandse architectuur binnen de katholieke zuil is geweest.

Vervolgens zal Ingrid Moerman een lezing geven over Leiden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot slot komt architect Boudewijn Veldman aan het woord. Burgemeester Henri Lenferink sluit de bijeenkomst rond 17.00 uur af.

Het symposium is op 16 september om 15.00 uur in Grand Café de Burcht. De toegang is gratis.