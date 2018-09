23.000 bezoekers bij Open Monumentendag Leiden

Leiden Naturalis vanaf maandag 3 september gesloten voor verbouwing Museum Naturalis sluit vanaf maandag 3 september de deuren. Tot 2019 blijft het museum dicht vanwege een grote verbouwing. Een groot deel van het museum aan de Plesmanlaan is al langer dicht, maar de expositie GIF! van Freek Vonk was sinds oktober vorig jaar te bezoeken in het voormalige Pesthuis. Dit kan alleen nog tot zondag.