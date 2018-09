Aantal wildplasboetes licht gedaald in Leiden

Dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Opvallend is dat in het wetboek van strafrecht nergens staat dat het verboden is om op straat je behoefte te doen. Toch kan een boete al snel uitlopen tot wel 140 euro. Gemeenten maken zelf het beleid in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) over wildplassen.

Landelijk zijn er in 2017 zo'n 14.000 bekeuringen uitgeschreven. Dat is een flinke daling met vorig jaar, toen werden er nog 21.000 boetes uitgedeeld, waarvan 210 in Leiden.