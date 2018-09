Meisje gewond na duw van fiets bij Utrechtse Jaagpad

Cultuur Bronzen schaal uit oudheid te zien in Rijksmuseum voor Oudheden Leiden Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden exposeert vanaf dinsdag een bronzen schaal uit de derde eeuw na Christus, die twee jaar geleden in meer dan honderd stukjes is gevonden bij Rijnsburg. De vondst is na langdurige restauratie maandagavond gepresenteerd.