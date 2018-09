Toekomst Bed-Bad-Broodvoorziening in Leiden onzeker

Het rijk wil uitgeprocedeerden voortaan in acht Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen opvangen, omdat de kosten voor de beveiliging landelijk tachtigduizend euro hoger uitvallen dan verwacht. Om die reden trekt de rijksoverheid trekt de subsidie van 180.000 euro terug en zal Leiden vooralsnog geen geld krijgen voor voorzieningen voor uitgeprocedeerden.

Als het aan de VVD ligt wordt er niet bezuinigd op de beveiliging. "Wij willen dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd kan worden", zegt Alyssa Voorwald in Politiek071. "Als op een gegeven moment blijkt dat het echt onbetaalbaar is, dan moet de Bed-Bad-Broodvoorziening dicht."

De Christen Unie is het daar niet mee eens. "Wat je dan krijgt is dat mensen op straat gaan leven en dat heeft gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Zo jaag je de gemeente weer op andere kosten", reageert Pieter Krol. "Verder biedt de Bed-Bad-Broodvoorziening deze uitgeprocedeerde mensen ook op een bepaalde manier perspectief. Hierin is Leiden een voorbeeld voor de rest van Nederland."

Als het moet is de ChristenUnie zelfs bereid een extra potje met geld open te trekken: "Ik zie het als mijn plicht om dit voor die mensen te regelen."

Vreemdelingenvoorzieningen

Als het aan de landelijke politiek ligt gaan de gemeenten voortaan niet meer over deze voorzieningen, maar komen er acht grote Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen. Waar die precies komen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval niet in Leiden. Krol: "Wij willen inspelen op de landelijke trend en kijken of wij als Leiden daar een bijdrage aan kunnen leveren."

Voorwald is daar geen voorstander van en vindt bovendien dat het terecht is dat de subsidie van honderdtachtigduizend euro is ingetrokken: "We ondermijnden namelijk het landelijke beleid." De vraag is nu of Leiden alsnog een van die landelijke plekken gaat worden. "Wat ons vooral stoort is dat we daar wel over in gesprek zijn met de staatssecretaris, maar niet met de buurtbewoners", zegt Voorwald.

Het is overigens nog niet precies duidelijk hoeveel mensen in die Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen terecht komen en ook de kosten ervan zijn nog niet precies berekend. Toch is er al een petitie gestart om de mogelijke komst ervan tegen te gaan.