Leiden in teken van ruimtevaart tijdens "Leiden in Space"

In de Oude Sterrewacht vertellen wetenschappers van de Universiteit Leiden verhalen over hun wetenschappelijke werk met ruimtetelescopen en in het planetarium maakt de toeschouwer een reis door het heelal. Voor de kinderen zijn er spelletjes en activiteiten.

Op de Leidse instrumentmakers School worden verschillende demonstraties gegeven, zoals de eerste Nederlandse maanrover. Ook worden lezingen gegeven over toekomstig toerisme naar de ruimte of de collectie meteorieten van Naturalis.

In Rijksmuseum Boerhaave zijn onder meer echte maanstenen te zien. Kinderen krijgen in de workshop Ruimtetuin antwoord op allerhande vragen, zoals: Kun je eten zonder zwaartekracht? Waarom moet een raket zo groot zijn? Wat heb je aan een satelliet? Wat is er zo gevaarlijk aan een vacuüm?

"Leiden in Space" is onderdeel van "Sizzling Summer of Space"

De "Leiden in Space"-dag is onderdeel van het "Sizzling Summer of Space"-initiatief. "Sizzling Summer of Space" is een evenement waarbij Delft, Leiden, Den Haag en Noordwijk publieksevenementen organiseren in het trend van ruimtevaart.

De evenementen vallen samen met een speciale zomerschool waarbij honderddertig ruimtevaartprofessionals naar Nederland komen voor een zomerschool van de International Space University. Dit is de enige universiteit die zich volledig op ruimtevaart richt.