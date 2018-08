Vanaf half augustus films in Red Carpet Lounge

Het oude kantoorpand staat op de nominatie om in 2019 gesloopt te worden. Tot die tijd was de gemeente Leiden op zoek naar een manier om leegstand in het gebouw te voorkomen. Bioscopen Leiden werd benaderd en bereid gevonden om het gebouw tijdelijk te veranderen in een pop-up bioscoop en filmclub die de komende maanden moet gaan gelden als dé culturele hotspot van filmstad Leiden.

"Dit is voor ons een plek om te experimenteren en om te leren wat de Leidse filmliefhebber wil zien," zegt mededirecteur Govert de Kok van Bioscopen Leiden. Tegenover de Red Carpet Lounge komt over enkele jaren de nieuwe bioscoop van Bioscopen Leiden, De Geus. "Dit is een perfecte gelegenheid om de locatie al wat beter te leren kennen en om te experimenten met alles wat hier mogelijk is."

De Red Carpet Lounge gaat tot de sloop ruimte bieden aan zaken als filmvertoningen, vrijdagmiddagborrels, een werkplek met uitstekende koffie en feestjes. De Kok: "In de Red Carpet Lounge is overal ruimte voor. Om deze te vullen werken we in het pand samen met verschillende culturele partners, waaronder het Leiden International Film Festival, dat in de Red Carpet Lounge zijn eigen filmmuseum opent."

Ideeën en wensen voor de programmering zijn welkom en kunnen ingediend worden via info@bioscopenleiden.nl.