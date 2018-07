Gemeente Leiden wil snel besluit omroepkeuze

In een brief aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) dat dat besluit moet nemen, dringt wethouder Yvonne van Delft aan op spoed. "Ik verzoek u met nadruk om uiterlijk in september over te gaan tot de vergunningverlening van de lokale omroep voor Leiden en de overige gemeenten", schrijft Van Delft.

De gemeenten in de Leidse regio moesten eigenlijk al in september 2017 een voorkeur uitspreken voor één van de kandidaat-omroepen. Na een door het commissariaat verleend uitstel gebeurde dat uiteindelijk eind december vorig jaar.

De Leidse gemeenteraad koos unaniem voor Sleutelstad, Oegstgeest sprak geen voorkeur uit, terwijl Voorschoten en Zoeterwoude met nipte meerderheid in het voordeel van Unity adviseerden. Sindsdien is het wachten tot het commissariaat de knoop doorhakt en per gemeente een omroep aanwijst.

Onzekerheid

Het college toont in de brief aan het commissariaat weliswaar begrip voor de zorgvuldigheid van de procedure, maar noemt het wel ongewenst dat de nieuwe vergunningsperiode al ruim is aangebroken, zonder dat de aan te wijzen kandidaat-omroep er gebruik van kan maken. "Dat zorgt voor onzekerheid voor de toekomstplannen van de beide kandidaten."

De gemeente schrijft verder het te betreuren genoodzaakt te zijn om de subsidie aan Holland Centraal – Unity nog maanden voort te moeten zetten. Dit terwijl er geen bekostiging plaatsvindt aan de door de gemeenteraad gewenste en aan het CvdM geadviseerde kandidaat Lorelei – Sleutelstad. "Terwijl die al wel taken als mediapartner uitvoeren."

De Leidse gemeenteraad voerde de inhoudelijke discussie over de keuze tussen Sleutelstad en Unity achter gesloten deuren. De gemeente Leiden heeft een WOB-verzoek van Unity, wat mogelijk maakt om stukken in te zien, afgewezen. Het openbaar maken van de stukken is in dit geval niet verplicht.