Vier planten bij Hortus Botanicus na zeventig jaar in bloei door aanhoudende hitte

Door de aanhoudende hitte heeft Nederland nu ook tijdelijk een geschikt klimaat voor de Agave. De planten zijn te vinden achter de Clusiustuin.

Het viertal is vorig jaar pas in december naar binnen gehaald voor de overwintering en daardoor wellicht geschrokken van de kille temperatuur. Daardoor is het ook mogelijk dat ze bij het opnieuw buiten plaatsen zijn gaan bloeien.

De Agave americana komt oorspronkelijk uit droge gebieden in Mexico en Midden-Amerika. "De soort draagt ook wel de naam Honderdjarige aloë, terwijl het helemaal geen Aloë is", vertelt oud-hortulana Carla Teune. Om de verwarring compleet te maken wordt de plant ook geen honderd jaar, zoals de naam doet vermoeden. Dit jaartal is er in het verleden aan toegevoegd omdat werd gedacht dat de Agave pas na honderd jaar bloeit.

De bloemstengel kan wel tien meter hoog worden en er vormen zich honderd tot soms wel duizenden rechtopstaande geurige bloemen aan de zijtakken. De bloemen bevatten enorm veel nectar. Na de bloei gaan de hoofdscheuten dood maar aan de basis staan vaak kleine uitlopers die opgepot kunnen worden en straks nieuwe planten worden.

Naast dat de Agave americana een overduidelijke sierwaarde heeft, wordt de plant in Mexico ook voor de productie van de alcoholische drank mescal gebruikt.