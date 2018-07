Dit is er allemaal te doen tijdens Sail Leiden

Op vrijdag vindt de grote 'sail-in' plaats: tussen 11.00 en 16.00 uur komt het merendeel van de schepen aan in de haven en de historische haven van Leiden. De boten varen vanuit Warmond over de Zijl naar Leiden. Zij komen de stad binnenvaren over het Galgewater in het westen en over de Oude Rijn in het oosten.

Om 16.45 uur varen acht grote schepen, met vlaggenschip Terra Nova voorop, de stad in. Hierop volgt de grote opening van het evenement. Om 19.00 liggen alle deelnemende boten aan de kades en is het evenement officieel van start gegaan.

Diezelfde avond zijn er verschillende activiteiten in de stad. Zo kunnen bezoekers langsgaan bij een speciale waterbioscoop in De Haven. Het Leiden International Film Festival vertoont dan The Life Aquatic with Steve Zissou, de film gaat over een onderwaterfilmer die op zoek is naar de mogelijk niet-bestaande jaguarhaai. Een avond later, op zaterdag, kunnen bezoekers vanaf het water naar de film Titanic kijken.

Een goede plek voor het spotten van boten is aankomend weekend het tijdelijke stadsstrand bij Lot en de Walvis, dat speciaal voor Sail is aangelegd.

Zaterdag

Bezoekers kunnen zaterdag de schepen bewonderen door een watertaxi naar een van de deelnemende boten te nemen tussen de Historische Haven aan het Kort Galgewater en het Ankerpark. Ook kunnen geïnteresseerden een wandelroute maken waarin meer informatie wordt gegeven over de geschiedenis van de scheepvaart of kunnen ze een rondleiding volgen door het Singelpark.

Daarnaast is er op zaterdag (en zondag) een speciaal jeugdprogramma, waarbij kinderen kunnen deelnemen aan verschillende interactieve activiteiten. Tussen 12.00 en 17.00 uur vindt ook het Sea Folk en Shantyfestival 'Naar zee, Naar zee' plaats.

Zondag

Op zondag kunnen aanwezigen net als op zaterdag een kijkje nemen op de boten of een wandelroute maken door de stad, maar zij kunnen ook naar een van de andere activiteiten. Zo is er zondag een markt, vinden er demonstraties plaats van de Leidse Reddingsbrigade op de Beestenmarkt, is er een groentemarkt en treedt een drumfanfare op in het Ankerpark.

Rond 17.00 uur zijn de meeste activiteiten in de stad afgerond.

Parkeerverboden

Tijdens het evenement gelden er ook een paar parkeerverboden in de stad, waaronder een op de Oude Herengracht en Haven van vrijdag 10.00 uur tot zondag 0.00 uur. Vanaf zaterdag 8.00 uur tot zondag 0.00 uur geldt er een parkeerverbod voor de Houtmarkt, Oude Singel, Oude Vest, Havenkade, Herengracht, Kalverenmarkt en Kort Galgewater.

Vaarrichting

Gedurende Sail Leiden geldt er een speciale vaarrichting. De verplichte vaarrichting op een aantal locaties binnen de Leidse singels wordt aangegeven met verkeerstekens.

Ook zijn enkele bruggen in de stad vaker open, waaronder de Spanjaardsbrug en de Zijlbrug.