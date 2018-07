Gemeente Leiden steekt 75 miljoen in moderniseren schoolgebouwen

In de gemeente Leiden zijn tien scholen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor speciaal onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en 27 basisscholen.

De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan de zorgplicht die Leiden voor de schoolgebouwen heeft te kunnen voldoen. Dat is echter niet toereikend. In het beleidsakkoord 'Samen maken we de stad' hebben de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PvdA daarom vastgelegd om dit rijksbudget aan te vullen met eigen middelen.

Meerdere scholen in Leiden zitten momenteel in verouderde gebouwen. Sommigen zijn duur in onderhoud, zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking, passen niet meer bij de moderne onderwijsuitgangspunten of voldoen niet aan de klimatologische eisen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze thema’s worden opgepakt.

In het huisvestingsplan is ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs door geld te reserveren voor het bouwen van nieuwe gymnastiekzalen en het regelen van vervoer van leerlingen. Bij de nieuwbouw van gymnastiekzalen gaat de gemeente kijken of sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van deze locaties.