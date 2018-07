Kind gewond na aanrijding op Morssingel

Leiden Boekhandel Van Stockum sluit winkel in Leiden Boekhandel Van Stockum zegt de huur van het pand in de Breestraat in Leiden per 31 december van dit jaar op. Op een affiche dat in de etalage van de winkel hangt, staat de winkel dichtgaat. Het huurcontract van het pand loopt in december af en Van Stockum wil geen nieuw contract meer afsluiten voor de lange termijn. Aan het einde van het jaar verdwijnt de boekhandel uit het Leidse straatbeeld.