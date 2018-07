Boekhandel Van Stockum sluit winkel in Leiden

De reden dat de boekhandel haar deuren sluit, is nog niet helemaal duidelijk. Wel heeft Van Stockum haar studieboekentak 'uit strategische overwegingen' onlangs overgedragen aan boekhandelaren Studystore en Studers. Zonder die studieboeken blijft er voor Van Stockum te weinig over om een winkel in Leiden nog voor open te houden. "Boeken kunt u blijven bestellen tot de laatste snik. Bedankt voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren."

Andere boekhandelaren reageren verdeeld op het vertrek van Van Stockum. "Drie op een rij is wel wat veel", zegt eigenaresse Willeke van der Meer van boekhandel Kooyker, die even verderop in de Breestraat zit. "Aan de andere kant trekt het ook weer publiek aan, dus ik zie wel wat het effect is. Maar liever zij weg dan ik." De eigenaren van Mayflower Bookshop vinden het jammer dat de winkel verdwijnt, volgens hen was het fijn dat er verschillende boekwinkels dicht bij elkaar zitten.

Van Stockum is onderdeel van Boekhandel De Vries uit Haarlem en heeft ook nog een vestiging in Den Haag. Die vestiging blijft wel open, maar studenten kunnen hun studieboeken ook in Den Haag niet meer aanschaffen. De boekhandel stopt helemaal met het verkopen van het studiemateriaal. "Onze excuses voor het ongemak", besluit Van Stockum de mededeling aan haar klanten.

De eigenaar van het pand aan de Breestraat 113 zal snel op zoek moeten gaan naar een nieuwe huurder, met nog minder dan een half jaar tot het vertrek van de Leidse boekenverkopers. "Ik hoop dat er snel iets leuks voor in de plaats komt", laat Van der Meer van Kooyker weten. "Want een leeg pand, daar hebben we niks aan." Het pand staat inmiddels te huur.