'Bezwaar tegen lustrumviering SV Augustinus kan alleen nog via rechter'

Volgens burgemeester Lenferink kunnen bezwaren tegen de verlening van de vergunning niet meer worden afgewerkt voordat het feest aanstaande vrijdag wordt gevierd.

De aanvraag van de vergunning leidde tot veel onrust onder de omwonenden van Schaatshal Leiden. Afgelopen donderdag verleende de gemeente de vergunning uiteindelijk wel, maar met de nodige beperkingen. Zo is het aantal dagen teruggebracht van twaalf naar negen en zijn er extra geluidsbeschermende maatregelen genomen. "Augustinus moest wat gas terugnemen", zegt Lenferink. "En daar heeft de vereniging ook veel aan gedaan."

Andere maatregelen die Augustinus nu noodgedwongen neemt, zijn het vervroegen van de eindtijd van de doordeweekse feesten naar 03:00 uur, het verplaatsen van de toilet- en rooklocatie naar de achterkant van het terrein en het plaatsen van zeecontainers rond het feestterrein. "We hebben geprobeerd om elke klacht serieus te nemen en daar maatregelen voor te nemen. We hoopten dat dat gezien zou worden", aldus voorzitter van Augustinus Myrna van Dijk.

Geen alternatief

Het was voor Van Dijk en haar vereniging nog wel even spannend of de vergunning verleend zou worden, maar er stond al vast dat er geen alternatieve locatie mogelijk is. "We hebben onze tijd en moeite gericht op het isoleren van de locatie, dat was echt waar nu aan moesten werken."

In overleg met de gemeente is ook besloten om direct-omwonenden van de schaatshal een overnachting in een hotel aan te bieden. "We hebben daar verschillende reacties op gekregen. Een daarvan was: ik kijk het de eerste twee dagen even aan en besluit daarna over de overnachting." Volgens Van Dijk zijn er tot op heden nog geen hotelkamers geboekt.

Hoewel de schaatshal volgens Lenferink niet de meest geschikte locatie voor zo’n groot feest is, mag er volgens de geldende regels wel vier keer per jaar een groot evenement in de hal worden georganiseerd. Lenferink: "Maar wat ons betreft is die ruimte voor dit jaar en volgend jaar nu wel verbruikt."

Volgens sommige omwonenden past dit feest niet bij de geldende regels, waarop de gemeente inmiddels één bezwaar heeft ontvangen tegen de vergunning. Daar zal pas tijdens of na het lustrum een uitspraak over worden gedaan door de Commissie Beroep en Bezwaar, omdat de te volgen procedure die tijd nu eenmaal in beslag neemt.

Silent disco

Het lustrum gaat aanstaande vrijdag van start en duurt tot en met dinsdag 17 juli, de dag van het eindfeest. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om dat eindfeest wel tot 05:00 uur te laten duren, maar er vanaf 01:00 uur een zogenoemde silent disco van te maken.

Dit betekent dat er in de schaatshal geen harde muziek zal worden gedraaid, maar alle feestgangers een koptelefoon met muziek op krijgen. "Dus daar hoor je dan niks van, behalve als je de koptelefoon op hebt", aldus de burgemeester.