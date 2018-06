Meerderheid Leidse gemeenteraad neigt naar verbod op consumentenvuurwerk

De raad gaat zich nu buigen over een stappenplan om de eerste (consumenten)vuurwerkvrije stad van Nederland te worden.

"Nederland is wel klaar met vuurwerk. Laten we in Leiden een start maken", sprak PVDA-raadslid Abdel Jermoumi. De centrale vuurwerkshow komt er op zijn vroegst in 2019.

Een centraal feest gaat naar schatting 55.000 euro kosten. Geld dat niet beschikbaar is in de portefeuille. "Maar als we dit met zijn allen willen dan vinden we daar wel een oplossing voor", was burgemeester Henri Lenferink optimistisch. "We zouden de eerste gemeente in Nederland zijn die deze stap maakt."