Bestuurslid Leidse studentenvereniging op non-actief na meldingen ongewenst gedrag

Drie vrouwen zouden door het bestuurslid ongewenst benaderd zijn, meldt Quintus woensdag in een persbericht. Het bestuur ontving dinsdagavond tijdens hun ledenvergadering een brief van vijf disputen waarin gesproken werd over het meest recente incident.

"Dit incident heeft voor het huidige bestuursjaar plaatsgevonden en was bij het bestuur niet bekend", is te lezen in het persbericht. Van de twee andere incidenten was het bestuur sinds eind september op de hoogte.

"Toentertijd is het bestuur met de twee vrouwelijke leden en het desbetreffende bestuurslid in gesprek gegaan. De twee vrouwen gaven aan dat het voor hen goed afgehandeld was en de betrokken personen zijn daarna op goede voet verder gegaan", aldus het huidige bestuur.

Het betreffende bestuurslid heeft tijdens de ledenvergadering zelf gezegd op non-actief gesteld te willen worden. Hij wacht het onderzoek af.