Leiden Nieuwe buste van Julius Caesar in Rijksmuseum van Oudheden De Romeinse machthebber Julius Caesar, vermoord in 44 voor Christus, heeft een nieuw gezicht. Fysisch antropoloog Maja d’Hollosy maakte het voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar het vrijdag is onthuld en vooralsnog gratis is te zien.