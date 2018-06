Arriva blijft tot 2022 openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord verschaffen

Binnenland Ex-buschauffeur ontkent reeks branden bij Arriva te hebben aangestoken De ex-buschauffeur die in februari is opgepakt voor een reeks branden bij busbedrijf Arriva in Tilburg, ontkent dat hij daarbij betrokken is geweest. Zijn advocaat Michael Govers heeft dat woensdag gezegd tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de 29-jarige Tilburger.