Deze zaterdag eerste editie vanRIJN FESTIVAL

Tijdens het festival zijn een hele serie voorstellingen te zien van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de Rijn. Het festival is georganiseerd door Field of Wonder en het Cultuurfonds Leiden.

De officiële start van het festival vindt zaterdagavond om 20.30 uur plaats op de Rijn bij de Apothekersdijk. De openingsact is de dansvoorstelling "Hellend Vlak" op een drijvend dak in de Rijn. Bij de dansvoorstelling is poëzie te horen van stadsdichter Marianne van Velzen.

Het vanRIJN FESTIVAL wordt dit jaar georganiseerd als pilot voor een festival dat de komende jaren moet uitgroeien tot een cultureel evenement voor de hele regio. Het water van de Oude en de Nieuw Rijn moet het verbindend element zijn.

Op 8 en 9 september vindt het festival plaats in Oegstgeest. Op 16 september strijkt het festival neer in Leiderdorp tijdens de Dag van het Park. Met andere gemeenten in de regio zijn de eerste contacten gelegd om vanaf 2019 verder uit te breiden. Benaderde gemeenten zijn Voorschoten, Kaag & Braasem, Katwijk en Zoeterwoude.