Leiden Slachtoffer mishandeling Betaplein zoekt vrouw die hem naar dokter bracht Een man die begin dit jaar slachtoffer werd van mishandeling op het Betaplein in Leiden is op zoek naar de vrouw die hulp verleende en hem naar de dokterspost heeft gebracht. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling buiten bewustzijn en er is geen signalement van zijn redder in nood bekend.