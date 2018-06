Festival Werfpop voegt Kraantje Pappie toe aan line-up

Eerder maakte de organistatie al bekend dat Klangstof, Birth of Joy, Luwten, Paceshifters, Yallah Yallah, VENHILL, Blaudzun, Togo All Stars en Folk Road Show op Werfpop optreden.

Werfpop verwelkomt gemiddeld 22.000 bezoekers per editie en behoort hiermee tot de grootste gratis festivals van Nederland.

Het festival maakt voor het eerst gebruik van ecoglazen. Met de gemeente is afgesproken dat er een proef zal worden gedaan met de inzet van hardplastic glazen. Het is voor het eerst dat er in Leiden bij een grootschalig evenement ecoglazen worden gebruikt. De gemeente staat bij de pilot garant voor de extra kosten en het eventuele omzetverlies.

Coalitieakkoord

De pilot past bij het coalitie-akkoord dat onlangs is gesloten door D66, GroenLinks en de PvdA. Daarin is afgesproken dat alle evenementen in Leiden gebruik moeten gaan maken van ecoglazen.

Zo’n stadsbreed gebruik van ecoglazen was ook een wens van Werfpop.