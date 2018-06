De afgelopen maanden maakten zo'n vier mensen per dag gebruik van de dienst. Ook bleven er elf ritten leeg van de zestien busritten per dag. Het ziekenhuis meldt dat dit te weinig is om de bus te blijven aanbieden.

De pilot werd in het leven geroepen om te onderzoeken of er genoeg vraag was vanuit patiënten en bezoekers om tussen de twee locaties in Leiden en Leiderdorp vervoerd te worden. Dit bleek niet het geval te zijn.