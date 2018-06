Tentoonstelling Museum Volkenkunde trekt ruim 82.000 bezoekers

Met dit aantal bezoekers is het een van de best bezochte tentoonstellingen van het museum in de laatste jaren.

In de tentoonstelling waren onder andere ruim duizend sieraden uit de bestaande selectie te zien. De collectie werd aangevuld met hedendaagse sieraden van bekende ontwerpers.

De tentoonstelling werd niet alleen veel bezocht maar ook nog eens zeer gewaardeerd. Volgens het museum gaven bezoekers gemiddeld een 8,1.

In Museum Volkenkunde gaat op 5 juli de zomertentoonstelling ‘World Press Photo’ van start. De tentoonstelling ‘SIERADEN – maskers en dragers’ is vanaf 12 oktober te zien in het Afrika Museum in Berg en Dal.