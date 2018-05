Leidse DIOK 'Sportvereniging van het Jaar' in Zuid-Holland

In 71% van alle Nederlandse gemeenten deden verenigingen mee aan de verkiezing. Rugby Club DIOK is winnaar van de categorie "Sport" in de provincie Zuid-Holland. Dit is op basis van het meeste aantal stemmen en de hoogste gemiddelde waardering.

In elke provincie is er een winnende vereniging in de categorie "Sport en Cultuur". Begin september bezoekt de jury deze 24 verenigingen. Elke vereniging zal getoetst worden op thema’s als; maatschappelijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid. Op basis van het juryoordeel wordt er een top 3 gekozen.

De twee winnende verenigingen worden bekendgemaakt tijdens de Nationale Sportweek in september en mogen daar hun prijs in ontvangst nemen.