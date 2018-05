Twee aanhoudingen na klemrijden scooterdieven

Leiden Leidse DIOK 'Sportvereniging van het Jaar' in Zuid-Holland De Leidse rugby club DIOK is gekozen tot "Sportvereniging van het Jaar" in de provincie Zuid-Holland en dingt nu mee naar de nationale titel. Deze verkiezing wordt dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd om alle sport- en cultuurverenigingen van Nederland in de schijnwerpers te zetten.