Meer dan tien lopers onwel geworden tijdens marathon Leiden

Alle personen die onwel zijn geworden zijn marathonlopers, meldt een woordvoerder van de politie. Vier personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt Brandweer Hollands Midden. Van reanimatie was volgens de organisatie van de marathon geen sprake.

De start van de 10 kilometer wordt uitgesteld tot 15.00 uur om de weersontwikkeling af te wachten, meldt de organisatie. In Leiden worden vandaag temperaturen tussen de 22 en 26 graden verwacht, met een luchtvochtigheid van 52 procent. Ook is er kans op onweer.

Van tevoren zijn door de organisatie van de marathon extra maatregelen genomen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Zo staan er meer water- en sponsposten dan normaal en wordt bij de waterposten ook sportdrank aangeboden.

Ook is de medische verzorging versterkt, met name op het parcours. Bij de finishlocatie op de Boommarkt zorgt de Brandweer voor een natte ontvangst van de renners.

Nauw overleg

Organisator Tjeerd Scheffer verklaarde eerder dat er "nauw is overlegd" met de Gemeente Leiden om de marathon in goede banen te leiden. Volgens burgemeester Henri Lenferink is van afgelasten geen sprake geweest.

De Marathon van Leiden is zondag gewonnen door Eliud Weru. De Keniaan finishte in een tijd van 2 uur, 15 minuten en 30 seconden. Snelste vrouw (2.45.54) was Tsgereda Girma Ayele uit Ethiopië.

De marathon wordt sinds 1991 jaarlijks gehouden in Leiden en omgeving. In 2012 overleed een 41-jarige loper bij de wedstrijd. Vlak nadat hij de finish had gehaald zakte de man in elkaar, waarna hij gereanimeerd werd en in het ziekenhuis overleed.

