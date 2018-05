Leiden Leidse studenten organiseren zwemevenement ten bate van vluchtelingen Tijdens de Lakenfeesten in Leiden op 23 juni in het Rapenburg wordt een zwemevenement gehouden ten bate van vluchtelingen. Doel van het evenement is om geld en kennis op te halen om minderjarige vluchtelingen te helpen met het vinden van een vervolgstudie in Nederland.