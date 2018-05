De bestuurder van het voertuig is aangehouden in Leiderdorp, meldt de politie woensdag.

Na een controle van de verkeersdienst kwamen negen technische gebreken aan het licht. Daarnaast was de aanhangwagen 300 % overbeladen, wat de aanleiding was van de klapband. Ook was de auto niet APK-gekeurd.

De aanhangwagen is in beslag genomen. Tegen de bestuurder van de auto is een proces-verbaal opgemaakt.