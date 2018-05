Fuserende Leidse zwemverenigingen gaan ZVL-1886 heten

In de finaleronde konden de leden uit vijf namen kiezen. De strijd ging uiteindelijk tussen ‘ZVL-1886’ en ‘ZVL’.

Andere mogelijkheden, die in een eerder stadium afvielen waren: Zwemsport Leiden, De Zijl 1886 en LZ De Zijl 1886.

Frans Pot, voormalig voorzitter De Zijl Zwemsport en nu voorzitter van ZVL-1886 is blij met de nieuwe naam. ''Het is goed dat 1886 in de verenigingsnaam blijft behouden. Vooral omdat Leiden trots mag zijn op haar zwemsport in de stad sinds dit jaar; ZVL-1886 is uiteindelijk een ‘afstammeling’ van de eerste vereniging die hier in 1886 is gesticht.''

''De komende weken kan de fusie een gezicht krijgen met nieuwe clubkleuren en een nieuw logo. Genoeg te doen, maar alles met een glimlach. Leiden heeft nu één sterke zwemvereniging!''