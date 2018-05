Leidse coalitie presenteert plannen voor 'groene, sociale stad'

De gemeente gaat onder andere 7 miljoen euro investeren in het aanleggen van meer groen in Leiden. Daarnaast wil het fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. ''We blijven investeren in een gezonde stad voor iedereen'', verklaart D66-wethouder Paul Dirkse.

Voor het realiseren van verduurzaming kijkt de coalitie vooral naar de gebieden buiten de stad. Een energieneutraal Leiden is namelijk "niet haalbaar, omdat Leiden niet genoeg ruimte heeft voor voldoende opwekking van duurzame energie". Daarom kijken de partijen naar de regio Holland-Rijnland, om daar bijvoorbeeld windmolens te plaatsen.

De coalitie wil zo’n 8.500 woningen bouwen. De coalitiepartijen kiezen daarbij zowel voor sociale huurwoningen, als betaalbare koopwoningen in het middensegment. Ook komen er tot 2020 ongeveer 2700 studentenwoningen bij.

Merenwijk en Stevenshof

De drie partijen kiezen er bewust voor om de bouwplannen voor woontorens in de Merenwijk en de Stevenshof uit te stellen of te annuleren. ''In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen. Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de wijk. Daarom blijft het groen behouden'', schrijven de partijen in het akkoord.

Over de woontoren in de Stevenshof zijn de partijen nog duidelijker. ''De bouw van de woontoren aan de Ommedijkseweg in de Stevenshof gaat niet door.''

Nieuwe wethouders

Wethouders Dirkse (Onderwijs, Jeugd en Financiën) en Marleen Damen (PVDA, Gezondheid en Welzijn) keren terug in het nieuwe college. Yvonne van Delft (GroenLinks, Werk, Economie en Cultuur), Fleur Spijker (D66, Duurzame Verstedelijking) en Martine Leewis (GroenLinks, Duurzaamheid en Mobiliteit) worden hun nieuwe collega-wethouders.

De wethouders worden in een extra raadsvergadering op 23 mei aanstaande beëdigd en geïnstalleerd.