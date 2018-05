SP-wethouder Van Gelderen stapt toch op door fouten realisatie woningen

Leiden Leiden aan Tafel-sessies krijgen met State of the Art vervolg In de Stadsgehoorzaal in Leiden worden op dinsdag 22 mei zes plannen in het kader van de ontwikkeling van een Leidse Cultuurvisie gepresenteerd. De meeting, die 'State of the Art'-sessie heet, is het vervolg op de 'Leiden aan Tafel'-sessies.