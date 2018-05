Nacht van Kunst & Kennis wordt Nacht van Ontdekkingen

Het centrale thema wijzigt niet, want ook de zesde editie staat weer helemaal in het teken van cultuur en wetenschap. Wel komt er voor het eerst een thema.

Nadat in 2017 het eerste lustrum werd georganiseerd, krijgt 'de nacht' nu ook een nieuwe organisator. De afgelopen jaren tekende het Amsterdamse bureau BKB voor het evenement, dit jaar is de organisatie in handen van het Leidse communicatiebureau Maters & Hermsen,

Martijn Bulthuis van Leiden Marketing licht toe: "De Nacht van Ontdekkingen is een wetenschaps- en cultuurfestival waar de bezoeker in de binnenstad geniet van een verrassend programma van wetenschap, theater, muziek en kunst. Ook dit jaar worden er talloze acts geprogrammeerd op het snijvlak van kunst en kennis."

Thema

Belangrijke partner voor de organisatie van de Nacht is de Universiteit Leiden, die weer veel van haar gebouwen open stelt. Daarnaast ondersteunt de universiteit ook inhoudelijk in de ontwikkeling van het festival dat dit jaar in het teken van het thema 'tijd' zal staan.

"Op dit moment zijn we aan het kijken waar en welke locaties het meest geschikt zijn om een podium te bieden", zo zegt Jeroen Maters van Maters & Hermsen. "Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de vele Universiteitsgebouwen rondom het Rapenburg en het Pieterskerkplein."

Mirjam Flik van het Cultuurfonds Leiden is blij met de recente ontwikkelingen rondom de Nacht van Ontdekkingen: "We hopen met deze Leidse partners op een verdere doorontwikkeling en verbreding van de Nacht."