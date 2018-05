Leiden Tijdelijke verkeersopstopping door vastgelopen vrachtschip Rijnzichtbrug In het centrum van Leiden is vrijdagmiddag een verkeersopstopping ontstaan doordat een vrachtschip is vastgelopen onder de Rijnzichtbrug. De brug kon door het ongeval niet meer dicht. Inmiddels is het schip losgetrokken en neemt de verkeerschaos af.