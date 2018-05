Leiden Bouw project Nieuweroord in Bos van Bosman gaat in juni van start De bouw van ruim tachtig nieuwe appartementen in het Bos van Bosman in de Leidse Vogelwijk kan in juni beginnen. Projectontwikkelaar ABC Vastgoed heeft een definitieve vergunning ontvangen voor het nieuwbouwproject Nieuweroord, waarvan de verkoop eind vorig jaar al startte.