Provincie voert groot onderhoud uit aan Spanjaardsbrug en Zijlbrug

De Spanjaardsbrug is een monumentale brug die in 1933 is gebouwd. Dagelijks fietsen er ongeveer 10.000 fietsers over de brug. Om het verkeer ook de komende jaren veilig over de brug te laten rijden, is onderhoud aan de brug nodig.

Dat bestaat onder andere uit het vervangen van het wegdek, de slagbomen en de camera’s. Ook worden renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het beweegbare deel van de brug.

Er wordt een nieuwe ruimte geplaatst voor de elektrische besturing van de brug. Het bestaande bedienhuis wordt geschikt gemaakt voor andere doeleinden. De werkzaamheden beginnen in oktober. Het plan is om een drijvende pontonbrug in te zetten, zodat fietsers en voetgangers de vaarweg kunnen oversteken.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug worden in fases uitgevoerd, met wisselende hinder voor het wegverkeer en het vaarwegverkeer. De weg wordt zoveel mogelijk gedeeltelijk gestremd, zodat wegverkeer erlangs kan. Waarschijnlijk worden de meeste werkzaamheden uitgevoerd in de zomermaanden, omdat er dan minder verkeersdrukte is.

De vaarweg onder het beweegbare gedeelte van de brug wordt in deze periode ook tijdelijk gestremd om de onderzijde van het beweegbare brugdeel te kunnen schilderen. De scheepvaart kan dan wel onder het vaste deel van de brug door.

In het najaar wordt de aandrijflijn vervangen. Daardoor is er dan gedurende vier weken geen brugbediening mogelijk. Schepen met een grote doorvaarthoogte moeten in die periode een andere route kiezen.

Inloopavond

De provincie organiseert voor omwonenden en andere geïnteresseerden een inloopavond op dinsdag 15 mei. De inloopavond wordt gehouden bij de Zijloever aan de Lage Rijndijk 129 in Leiden. Aanmelden voor de inloopavond is niet nodig.

Medewerkers van de provincie, het ingenieursbureau en de aannemer zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden.