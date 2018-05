Zijn laatste weken sleet hij in Hospice Issoria aan de Burggravenlaan in de stad.

Van Goozen was in Leiden en omgeving al jaren een graag geziene gast op menig feestje in de stad. Daar stond hij steevast op of bij het podium te dansen. Hij had hierom de bijnaam 'Gerard de Danser'.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.