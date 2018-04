Formatiepoging D66, GroenLinks en VVD Leiden mislukt

Daarover heeft Strijk de gemeenteraad donderdag per brief geïnformeerd. "Ik heb moeten constateren dat het niet mogelijk is gebleken de onderhandelingen tussen deze drie partijen succesvol af te ronden."

Volgens Strijk hadden de drie partijen een vergelijkbare "vernieuwende mentaliteit, maar zijn de verschillen tussen de drie partijen onoverbrugbaar groot gebleken en was er onvoldoende vertrouwen om tot een succesvol college te komen."

Ditt betekent dat de gesprekken tussen Paul Dirkse en Vahit Köroğlu (D66), Ashley North en Jos Olsthoorn (GroenLinks) en Paul Laudy en Dorien Verbree (VVD) zullen worden gestaakt.

Financiën

Het probleem zat volgens Strijk in de manier waarop het geld moest worden uitgegeven in de stad. "Er is gebleken dat de standpunten over financiën en een aantal belangrijke inhoudelijke ambities van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen, dat de onderhandelaars van D66 en GroenLinks hebben geconcludeerd dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling van partijen geen kans meer hebben op succes."

Daarmee hebben die twee partijen de VVD voor nu buitenspel gezet. Ondanks een vliegende start zal de VVD nu vanaf de zijlijn toekijken.

Eerder reikte D66 – als grootste partij – al de hand aan GroenLinks, als partner bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Nu het niet gelukt is om die coalitie met de VVD te vormen, ligt het voor de hand dat er op zoek zal worden gegaan naar een andere derde partij om een coalitie mee te vormen.