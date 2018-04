Overzicht: Hier zijn de vrijmarkten in Leiden en dit zijn de regels

De vrijmarkten in Leiden starten om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er is een vrijmarkt op de Lage Mors op de Tesselchadestraat en Vondellaan. Ook wijkvereniging Zuidwest100 organiseert een vrijmarkt in de buurt, die start om 15.00 uur.

In het centrum van Leiden is een kinderrommelmarkt. Deze vindt plaats op de Hooglandse Kerkgracht, Breestraat en Papengracht, ook van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kinderen moeten hiervoor een vergunning hebben. Momenteel zijn al deze vergunningen al vergeven.

Hoewel het in de meeste gevallen niet is toegestaan om een plek te reserveren, wordt dit verbod traditioneel door veel mensen genegeerd. In vrijwel alle gemeenten, waaronder in Leiden, is het enkel toegestaan om op de stoep of aan de randen van de doorgaande rijweg een stand te hebben, omdat de weg vrij moet zijn voor eventuele hulpdiensten.

Regels

Tijdens de vrijmarkten is het in Leiden niet toegestaan om alcohol of ter plekke bereid voedsel te nuttigen. Sommige horecagelegenheden hebben vergunningen gekregen voor een buitentap en sommige restaurants hebben een vergunning gekregen om etenswaar op straat te verkopen.

De gemeente plaatst vrijdag extra afvalcontainers. Deze extra containers en de reguliere afvalbakken in het feestgebied worden allemaal tussentijds geleegd.

Ook zijn er extra schoonmaakrondes gepland. Zo wordt na afloop van de festiviteiten op de Nieuwe Rijn de visvlet ingezet om het afval uit het water te halen.