Dodenherdenking Leiden weer bij monument Molen de Valk

De algemene herdenking vindt net als de afgelopen paar jaar plaats in de Pieterskerk. De journalisten en presentatoren Frits en Barbara Barend zijn de hoofdsprekers. Na afloop van de dienst volgt een stille tocht vanaf de kerk naar het momument, waar de kransleggingen en de twee minuten stilte worden gehouden.

In maart 1943 werden de kinderen en het personeel van het weeshuis via station Leiden afgevoerd en via doorgangskamp Westerbork in veewagons naar concentratiekamp Sobibor vervoerd. Daar werden ze vrijwel onmiddellijk vermoord.

Frits Barend was het verhaal over het Joods weeshuis al bekend. "Het is niet alleen een 'Leids' verhaal, maar ook dat van andere instellingen met kinderen in ons land, die op soortgelijke wijze zijn ontruimd."

Muzikale medewerking aan de herdenkingsdienst wordt verleend door een kinderkoor, de Leidse zangeres Aukelien van Hoytema, violiste Josje ter Haar en pianist Carel Schweig. Het orgel van de Pieterskerk wordt bespeeld door organist Erik van Bruggen.

Om 15.00 uur is er ook een herdenking van de Gevallenen Slag om de brug bij Haagsche Schouw. Daarnaast is er om 17.00 uur is er een herdenking van de razzia in de Kooi.