Leiden COC wil LHBTI-paragraaf in college-akkoorden COC Leiden vraagt alle formateurs die in de regio Holland Rijnland bezig zijn met het vormen van colleges van Burgemeester & Wethouders in een open brief om in de op te stellen college-akkoorden een paragraaf op te nemen over LHBTI-emancipatie in gemeentelijk beleid.