COC wil LHBTI-paragraaf in college-akkoorden

Voor Leiden heeft COC Leiden een aparte brief gemaakt omdat daar in de aanloop naar de verkiezingen al een regenboogstembusakkoord is getekend door alle partijen in de gemeenteraad. Bovendien krijgt Leiden regenbooggeld voor LHBTI-beleid en werkt COC Leiden al goed samen met de gemeente.

COC Leiden benadrukt in de brief aan de Leidse formateur dat de uitvoering van de punten in het Regenboogakkoord het beste kan worden bevorderd door in ieder geval in het coalitie-akkoord op te nemen dat er de komende vier jaar voldoende budget is. "Ook een coördinerend en portefeuille-overstijgende LHBTI-wethouder is, naast een verantwoordelijk ambtenaar, daarbij van groot belang", aldus Ivo van Spronsen, bestuurslid Politiek en Diversiteit.

Naast Leiden is er in het werkgebied geen andere regenbooggemeente. COC Leiden hoopt dat er door de brief aan de formateurs meer aandacht komt voor LHBTI-beleid. van Spronsne: "Mogelijk dat een van deze gemeenten ook regenbooggemeente wordt in de komende tijd."

De brief is verstuurd naar alle gemeenten waar 21 maart gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Noordwijk en Noordwijkerhout gaan samen en hebben op een ander moment verkiezingen.