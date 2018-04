Bostelbrug krijgt stalen stutten tegen instorting

Bij een inspectie is nu echter gebleken dat de brug sneller achteruitgaat dan verwacht. Daarom wordt de Bostelbrug ondersteund met stalen buizen.

De stalen ondersteuning wordt in mei aangebracht. De voorbereidingen nemen ongeveer drie weken in beslag, de aanleg duurt ongeveer een maand. In deze periode worden autoverkeer, busvervoer en hulpdiensten om en om over de brug geleid. Zo wordt de brug minder belast. Voetgangers en fietsers kunnen wel gewoon van de Bostelbrug gebruik blijven maken. Ook het vaarverkeer ondervindt geen hinder. Vrachtverkeer wordt wel omgeleid.

Voor laad- en losverkeer met bestemming Apothekersdijk, Aalmarkt en omgeving is het inrijverbod in de Stationsstraat tijdelijk opgeheven. Verkeersregelaars zijn tot begin juni aanwezig om het verkeer in goede banen leiden. Zodra de ondersteuning is aangelegd, kunnen alle verkeersdeelnemers weer gebruikmaken van de Bostelbrug. De ondersteuning blijft liggen tot de herinrichting van het gebied en de vervanging van de Bostelbrug in 2021 is afgerond.

Slechte staat

Dat de brug in slechte staat is, kwam al in 2015 bij een inspectie aan het licht. Er werden scheuren in het metselwerk van de landhoofden en de pijlers ontdekt. Het advies was toen om de brug binnen drie jaar te vervangen.

Omdat in diezelfde periode ook de Jan van Houtbrug met spoed werd vervangen nadat ook daar was ontdekt dat draagbalken bijna waren doorgeroest, werd besloten om de Bostelbrug later aan te pakken. "Nog een afsluiting in de binnenstad was niet mogelijk", zo meldt wethouder Strijk. In de tussentijd is de ontwikkeling van de scheurvorming wel gemonitord om zo nodig tijdig in te kunnen grijpen.