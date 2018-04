OM eist celstraffen tot 25 jaar voor dodelijk schietincident Leiden

Voor de derde verdachte is vrijspraak gevraagd.

Op 14 juni 2016 raakte de 50-jarige Zeynel Er. slachtoffer zwaargewond bij het schietincident in de Rooseveltstraat. De man werd vlak voor zijn deur beschoten door een schutter die uit een Volkswagen Caddy busje sprong. Er werden tientallen kogels op de man afgevuurd. De man werd meerdere keren geopereerd, maar bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen.

Het busje waarmee de liquidatie werd gepleegd, werd even later gevonden met daarin DNA-sporen van de twee verdachten, een 25-jarige en 36-jarige man. Zij zijn na het schietincident op een gereedstaande scooter gevlucht.

Connectie

Het is nog onduidelijk wat de connectie was tussen de twee verdachten en het 50-jarige slachtoffer. Volgens het OM is de liquidatie vermoedelijk in opdracht uitgevoerd in ruil voor geld.

De overleden man was eerder ook al doelwit van een moordaanslag. Hij overleefde op 11 november 2015 een liquidatiepoging in een Amsterdams kantoorpand in de Derkinderenstraat in Nieuw-West. Hij was directeur van het daar gevestigde bouwbedrijf.

Celstraffen

Tegen de 36-jarige verdachte heeft de officier van justitie 22 jaar jaar cel geëist en 25 jaar cel tegen de 25-jarige verdachte. De strafeis tegen de tweede verdachte is hoger omdat hij ook terecht staat voor voorbereidingshandelingen voor een nieuwe klus.

De derde verdachte stond ook terecht voor voorbereidingshandelingen. In zijn busje werden onder andere zware wapens en munitie gevonden. Volgens het OM is het echter niet vast te stellen of hij hiervan op de hoogte was.