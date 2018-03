Verwaarloosd paard eet heg op in Leiden Zuid-West

Agenten kregen zondag een melding van een paard die in een tuin in de Bachstraat van een heg aan het eten was. Het bleek dat het dier door zijn eigenaar was uitbesteed aan een manege in Brabant. Maar de eigenaar betaalde niet voor het paard en gaf het geen aandacht, meldt de politie op Facebook.

Daarom bracht de manegehouder het dier weer terug naar Leiden. Het is niet bekend hoe hij in de Bachstraat terecht is gekomen. De eigenaar heeft het paard nu ergens anders ondergebracht.