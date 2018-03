Rob van Lint tweede informateur in Leiden

Van Lint was in de periode 1983 tot 1990 raadslid voor de voorlopers van GroenLinks in Leiden. Hij was verder jarenlang voorzitter van de Leidse rekenkamercommissie. Vorig jaar verruilde hij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar hij hoofddirecteur was in voor de NVWA.

Van Lint gaat samen met wethouderskandidaat Fleur Spijker van D66 onderzoeken welke opties er zijn voor het formeren van een college in Leiden.

“Dit weekeinde beginnen we met het voorbereiden van de gesprekken. Volgende week gaan we echt van start”, laat Van Lint desgevraagd aan Sleutelstad weten.

Drie onderzoekspunten

Ze hebben een lijstje met drie onderzoekspunten meegekregen. Ze gaan allereerst na of alle partijen bereid zijn om de bestuursstijl van de afgelopen acht jaar voort te zetten.

Vervolgens gaan ze verkennen welke onderwerpen de verschillende fracties zouden willen opnemen in een te sluiten beleidsakkoord. Als derde bekijken ze met welke partijen de kans het grootst is om met succes een nieuw college te vormen.