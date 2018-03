D66-raadslid Fleur Spijker gaat op zoek naar Leidse coalitie

De komende weken zal Spijker in gesprek met alle partijen en op zoek gaan naar mogelijke coalities. "Na Pasen hopen we daar dan een rapport van te krijgen, zodat we verder kunnen kijken naar de formatie", zegt Dirkse.

Als grootste partij in Leiden is het aan D66 om het voortouw te nemen in de vorming van een coalitie. "Ik heb daarnaast aan GroenLinks, als grote winnaar van deze verkiezingen, aangeboden om mee te informeren", zei Dirkse daarover. "Daar gaan ze nu eerst in hun fractie over spreken en uiteindelijk zullen ze iemand naar voren schuiven." Naar verwachting zal GroenLinks morgen bekend maken wie namens hen mee gaat informeren met Fleur Spijker.

Als verkenner wil Spijker hetzelfde te werk gaan als vier jaar geleden. Binnenkort krijgen alle partijen een vragenlijst op basis waarvan de verkennende gesprekken gevoerd zullen worden. "Alle partijen zullen uitgenodigd worden om input te leveren." Over een deadline wil Spijker nog niets zeggen. Ze vindt vooral dat het proces zorgvuldig moet zijn maar dat gesprekken als het snel kan, snel achter elkaar gevoerd moeten worden.

Eerder maakte de partij al bekend dat Fleur Spijker de tweede beoogd wethouder van D66 is, naast Paul Dirkse, die de stad nog eens vier jaar wil gaan besturen.