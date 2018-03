Raad stuurt stukken over omroepen niet naar Commissariaat voor de Media

De raad voerde in november 2017 achter gesloten deuren de inhoudelijke discussie over de keuze tussen Sleutelstad en Unity als lokale omroep voor de komende jaren. De raad is bang dat met het opsturen van de vertrouwelijke stukken het risico bestaat dat ze alsnog openbaar worden, bijvoorbeeld omdat iemand ze via een WOB-verzoek opvraagt bij het commissariaat. Dat wil de raad niet. "Er is immers niet voor niets gekozen voor een behandeling achter gesloten deuren," zo was de algehele stemming dinsdagavond in de laatste vergadering van de raadscommissie Werk & Middelen in de huidige samenstelling.

De vrees van de commissie is niet helemaal ongegrond. De stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal, dat is de houder van de zendvergunning van Unity, heeft al een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Leiden om inzage te krijgen in het verslag van de vertrouwelijke vergadering. Dat verzoek is geweigerd. Dinsdagavond besloot de raad ook het bezwaar te verwerpen dat Holland Centraal had ingediend tegen de weigering.

Beslissing

Het Commissariaat voor de Media moet ergens dit voorjaar beslissen wie in Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de lokale omroepvergunning krijgt. Dat doet het commissariaat op basis van zwaarwegende adviezen van de betrokken gemeenteraden. Het commissariaat drong de afgelopen maanden aan op een gezamenlijk advies van de betrokken gemeenteraden. Dat kwam er niet. Leiden adviseert Sleutelstad, Voorschoten en Zoeterwoude houden liever Unity en Oegstgeest sprak geen voorkeur uit.

Leiden moet nu aan het commissariaat nader motiveren waarom wordt gekozen voor Sleutelstad en niet voor de bestaande publieke omroep. Volgens het commissariaat is dat namelijk een ingrijpend besluit. Dat de Leidse raad zich dat goed realiseert, bleek eerder al uit de uitgebreide motivatie van het uitgebrachte advies.

De raad doet er nu een schepje bovenop en stuurt een brief aan het Commissariaat voor de Media om het bestaande uitzendgebied op te splitsen. Sleutelstad kan dan de omroep voor Leiden worden, terwijl Unity de omroep kan blijven voor Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest zou zich dan alsnog bij een van de omroepen kunnen aansluiten.