Rembrandtbrug te zien op medaille Leiden Marathon

Aan de achterkant is ruimte overgelaten om in de Pieterskerk na afloop de tijd in te laten graveren. Deelnemers van alle afstanden, inclusief de wandelaars, krijgen na afloop een medaille. Die van de hele marathonlopers is wel iets groter dan de rest.

Andere Leidse bouwwerken die op eerdere medailles stonden zijn onder andere het Leidse stadhuis en de Koornbrug. Vorig jaar was het de Sterrewacht en was de medaille zelfs 'glow in the dark'. De Rembrandtbrug is een bekend punt in het parcours: het steile bruggetje waar de lopers op nog geen kilometer van de finish overheen moeten. Rembrandt van Rijn zelf woonde op nog geen vijftig meter van de brug.

De Leidse Marathon vindt plaats op 26 en 27 mei. Hardlopers kunnen 5, 10, 21 en 42 kilometer afleggen. Dit jaar kan er op de zaterdag ook worden gewandeld (10, 21 en 42 kilometer).