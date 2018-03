BplusC-vestiging heropent in Merenwijk Leiden

"Eigenlijk is het geen bibliotheek meer, maar een echte vestiging van BplusC," zei directeur Willem van Moort zaterdag bij de opening.

BplusC gaat in de Merenwijk niet alleen meer boeken uitlenen. Het aanbod is voortaan veel ruimer. Zo worden er allerlei cursussen en workshops gegeven en zijn er muzieklessen. Ook verzorgt JES er huiswerkbegeleiding en moet het gebouw gaan dienen als huiskamer van de wijk. De openingstijden van BplusC worden uitgebreid.

Met de huidige make-over is BplusC nog niet klaar in de Merenwijk. Een belangrijke wens is om in de toekomst te verhuizen naar een meer zichtbare plek in het winkelcentrum. "Immers, een huiskamer verstop je niet, die kom je tegen als je er langsloopt en dan ga je even naar binnen,” zegt Van Moort.

Met de verbeterde locatie zal het wel goed komen, denkt ook wethouder Robert Strijk van cultuur die samen met wijkwethouder Marleen Damen de opening verrichtte: “Er gaat hier bij de Kopermolen natuurlijk van alles gebeuren, dus we houden goed in de gaten wat er dan mogelijk is."