Eigenaar overvallen nachtwinkel Flemingstraat wil extra straatverlichting

"Ik heb al veel maatregelen genomen om het zo veilig mogelijk te maken voor mezelf en mijn personeel, maar het is niet genoeg", zegt de eigenaar de nachtwinkel aan NU.nl.

In de nachtwinkel heeft de eigenaar vijftien camera's gehangen, een DNA-spray en een knop waarmee de politie direct opgeroepen kan worden. "Het helpt alleen niet, omdat de overvallers zo weer weg zijn".

Door de slechte verlichting zijn de verdachten lastig op te sporen volgens de eigenaar. Ook getuigen zijn er nauwelijks. De eigenaar wil een overval geen vierde keer keer meemaken. "Dan is het enige wat ik kan doen de winkel verkopen, maar daar zit niemand op te wachten".

Derde overval

De nachtwinkel werd in de nacht van zondag op maandag overvallen door twee mannen in de leeftijd van 19 en 23 jaar. De verdachten bedreigden de aanwezige medewerker met een mes. Agenten zijn direct een zoektocht gestart, maar konden de overvallers niet meer achterhalen.

Het is niet de eerste keer dat de nachtwinkel is overvallen. Ook in februari 2015 kwam een gewapende man ’s nachts de winkel binnen. In januari vorig jaar werd de zaak weer overvallen en is de medewerker bedreigd met een mes.

De medewerker die dit weekend werd overvallen, wil voorlopig niet werken. "Hij neemt even rust, want hij werd op een gewelddadige manier behandeld". De medewerker die vorig jaar werd overvallen heeft direct ontslag genomen.